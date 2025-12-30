Россия вернула домой примерно 2,3 тысячи военнослужащих и около 170 гражданских лиц. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина, это стало возможным благодаря договорённостям с украинской стороной в Стамбуле.

Как дипломат объяснил в беседе с газетой «Известия», это растянутый по времени процесс. В то же время Киев получил обратно порядка 2,4 тыс. военнослужащих и тоже около 170 гражданских лиц.

Галузин уточнил, что Москва передала Киеву около 12 тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Украинская сторона вернула Москве порядка 200 тел. Этот процесс продолжится.

Ранее Михаил Галузин заявил, что на Украине до сих пор насильно удерживают 12 россиян. Это люди, которых угнали из Курской области во время бандитского вторжения украинских боевиков в регион.