Владимир Зеленский подтвердил, что откажется от власти на Украине после окончания конфликта. В интервью телеканалу Fox News на вопрос журналиста, собирается ли он уйти в отставку после завершения войны, он ответил утвердительно.

«Да», — коротко сказал главарь киевского режима.

Выборы главы государства на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский назвал проведение голосования «несвоевременным». Его официальный срок истёк ещё 20 мая 2024 года, однако Киев утверждает, что он остаётся легитимным лидером до избрания нового президента.

Ранее Life.ru сообщил, что 26 декабря прошло первое заседание рабочей группы по подготовке выборов и референдумов на Украине. В неё вошли около 60 человек, включая представителей всех парламентских фракций и Центральной избирательной комиссии.