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Опубликовано 30 декабря 2025, 05:41

ВСУ отказываются идти в «новогодний» контрнаступ под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

В подразделениях ВСУ перед Новым годом стали всё чаще отказываться от наступательных действий на участке фронта Меловое-Хатное в Харьковской области. Об этом сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» проект «Северный Ветер» (СВ).

«В подразделениях ВСУ военнослужащие отказываются идти в контратаки. В связи с этим противник активно укрепляет оборонительные позиции и минирует подступы к своим позициям дистанционным способом», — сказал собеседник агентства.

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Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ отправили в Купянск шесть диверсионных групп с задачей снять постановочное видео с установкой украинского флага на территории, контролируемой российскими войсками.

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Наталья Афонина
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