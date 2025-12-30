В подразделениях ВСУ перед Новым годом стали всё чаще отказываться от наступательных действий на участке фронта Меловое-Хатное в Харьковской области. Об этом сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» проект «Северный Ветер» (СВ).

«В подразделениях ВСУ военнослужащие отказываются идти в контратаки. В связи с этим противник активно укрепляет оборонительные позиции и минирует подступы к своим позициям дистанционным способом», — сказал собеседник агентства.