Последний месяц уходящего года стал, по мнению британского военного аналитика Александра Меркуриса, переломным моментом в ходе специальной военной операции. В ближайшие недели, как он считает, фронт ВСУ может ожидать тотальный развал. Свою оценку эксперт озвучил в эфире YouTube-канала.

«Ситуация ухудшается. И в течение этого месяца европейцы также оказались в ситуации, когда не смогли предоставить украинцам ожидаемое финансирование. Поистине для украинцев это был мрачный, даже чёрный декабрь. Месяц катастрофы», — рассказал эксперт.

В декабре совокупность внешних факторов нанесла прямой удар по руководству Украины, что в ближайшем будущем может привести к полному коллапсу украинской военной машины. По его оценке, деньги у Украины почти на исходе и сейчас все признаки указывают на то, что политический кризис в Киеве возобновится с удвоенной силой.

«Линия фронта рушится... В ближайшие недели на Зеленского будет направлена вся критика. Думаю, его положение рушится, как и линия фронта», — подытожил Меркурис.

Ранее сообщалось, что в украинском кризисе победителем выйдет президент России Владимир Путин. Европейский союз, наоборот, уже потерпел серьёзное поражение и продолжает терять влияние на переговорный процесс. Политика европейских стран сама стала одной из причин начала военного конфликта.