Учёный оценил прогресс Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Прогресс по урегулированию конфликта на Украине главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов оценил как очень серьёзный. Сравнивая текущую ситуацию с началом года, он призвал запастись терпением, поскольку процесс требует времени. Однако ключевым фактором учёный считает оптимизм президента США Дональда Трампа, а также его давление на Владимира Зеленского и европейских лидеров.

По словам эксперта, от позиции Трампа в этой ситуации зависит очень много, так как без его поддержки Украина не сможет долго продержаться. Сам политик использует конфликт на Украине для демонстрации избирателям своих способностей как человека, который может урегулировать столь сложный кризис. Тем временем под постоянным давлением Зеленскому приходится искать способы, чтобы объяснить своей аудитории различные уступки.

«Там уже речь идёт про референдум, про какие-то другие варианты, может быть, через Верховную Раду проведение тех или иных инициатив», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».