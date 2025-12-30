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Опубликовано 30 декабря 2025, 06:28

Два подразделения ВСУ по ошибке перестреляли друг друга: тела убитых вывозят до сих пор

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Подразделения Вооружённых сил Украины по ошибке открыли огонь друг по другу на границе ДНР и Днепропетровской области. Есть убитые, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, разведчики 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ по ошибке приняли группу собственных диверсантов за противника и расстреляли их при попытке выдвинуться к российским позициям, те тоже в ответ открыли огонь.

«Группа диверсантов попала под дружественный огонь. Есть погибшие с обеих сторон», — отметил Кимаковский.

В настоящее время, по его данным, проводится эвакуация тел погибших. Подробности инцидента уточняются.

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Тем временем подразделения Вооружённых сил России установили контроль над населёнными пунктами Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике. Отличились подразделения группировок «Север» и «Центр».

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Андрей Бражников
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