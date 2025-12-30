Подразделения Вооружённых сил Украины по ошибке открыли огонь друг по другу на границе ДНР и Днепропетровской области. Есть убитые, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, разведчики 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ по ошибке приняли группу собственных диверсантов за противника и расстреляли их при попытке выдвинуться к российским позициям, те тоже в ответ открыли огонь.

«Группа диверсантов попала под дружественный огонь. Есть погибшие с обеих сторон», — отметил Кимаковский.

В настоящее время, по его данным, проводится эвакуация тел погибших. Подробности инцидента уточняются.

Тем временем подразделения Вооружённых сил России установили контроль над населёнными пунктами Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике. Отличились подразделения группировок «Север» и «Центр».