После ухода из власти будущее Владимира Зеленского не только весьма туманно, этого будущего вовсе может и не быть, именно поэтому глава киевского режима так держится за кресло. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя планы Зеленского по отставке.

Зеленский не уйдёт сам, скорее, его «уйдут». Уже полтора года этот нелегитимный персонаж выступает от имени Украины и считает возможным, разумеетcя, при поддержке Запада, решать её судьбу и саботировать процесс мирных переговоров. Дмитрий Белик Депутат Госдумы

По словам депутата, из комика Зеленский давно превратился в кровавого клоуна и вышел из-под контроля своих кураторов, поэтому просто уйти на покой Запад ему не позволит.

«Трудно сказать, от чего устал Зеленский, но от преступлений и беспредела, которые чинит неонацистский режим, он явно не устал», — заключил Белик.