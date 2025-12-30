Не уйдёт сам, а его «уйдут»: В ГД высказались о туманном будущем Зеленского после отставки
Депутат Белик: После отставки будущее Зеленского весьма туманно
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После ухода из власти будущее Владимира Зеленского не только весьма туманно, этого будущего вовсе может и не быть, именно поэтому глава киевского режима так держится за кресло. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя планы Зеленского по отставке.
Зеленский не уйдёт сам, скорее, его «уйдут». Уже полтора года этот нелегитимный персонаж выступает от имени Украины и считает возможным, разумеетcя, при поддержке Запада, решать её судьбу и саботировать процесс мирных переговоров.
По словам депутата, из комика Зеленский давно превратился в кровавого клоуна и вышел из-под контроля своих кураторов, поэтому просто уйти на покой Запад ему не позволит.
«Трудно сказать, от чего устал Зеленский, но от преступлений и беспредела, которые чинит неонацистский режим, он явно не устал», — заключил Белик.
Напомним, что ранее Зеленский подтвердил намерения отказаться от власти на Украине после окончания конфликта. На вопрос журналиста Fox News, собирается ли он уйти в отставку после завершения войны, он ответил утвердительно. Зеленский добавил, что хочет отдохнуть.
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