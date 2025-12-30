Зимняя погода «подсвечивает» терминалы Starlink для дронов ВС РФ с тепловым зрением

С приходом холодов российские военные начали активно использовать беспилотники с тепловизорами для обнаружения спутниковых интернет-терминалов противника, в том числе Starlink. Об этом в видео Минобороны рассказал командир взвода БПЛА с позывным Бильбо.

«Сейчас такая погода, что большую роль играют дроны с тепловизионной камерой. Много тепла издаёт как человек, так и средства связи противника — это «Старлинки» и прочее», — рассказал военнослужащий.

Действия операторов дронов группировки «Восток» также серьёзно осложняют работу украинской беспилотной авиации, включая тяжёлые гексакоптеры «Баба Яга», на участке западнее Гуляйполя. Таким образом, беспилотники решают две задачи: охоту на технику и борьбу с вражескими БПЛА.

Ранее Life.ru сообщал о ходе испытаний лазерного комплекса LazerBuzz, который впервые поразил беспилотник на рекордной дистанции в один километр. Прежде максимальная дальность поражения целей этой системой, разрабатываемой в рамках проекта «Посох», составляла 700 метров. Увеличение дистанции достигнуто за счёт модернизации аппаратной части и оптимизации программных алгоритмов.