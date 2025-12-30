ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 декабря 2025, 09:26

Зимняя погода «подсвечивает» терминалы Starlink для дронов ВС РФ с тепловым зрением

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

С приходом холодов российские военные начали активно использовать беспилотники с тепловизорами для обнаружения спутниковых интернет-терминалов противника, в том числе Starlink. Об этом в видео Минобороны рассказал командир взвода БПЛА с позывным Бильбо.

«Сейчас такая погода, что большую роль играют дроны с тепловизионной камерой. Много тепла издаёт как человек, так и средства связи противника — это «Старлинки» и прочее», — рассказал военнослужащий.

Действия операторов дронов группировки «Восток» также серьёзно осложняют работу украинской беспилотной авиации, включая тяжёлые гексакоптеры «Баба Яга», на участке западнее Гуляйполя. Таким образом, беспилотники решают две задачи: охоту на технику и борьбу с вражескими БПЛА.

На российских дронах «Герань-3» заметили новый модуль
На российских дронах «Герань-3» заметили новый модуль

Ранее Life.ru сообщал о ходе испытаний лазерного комплекса LazerBuzz, который впервые поразил беспилотник на рекордной дистанции в один километр. Прежде максимальная дальность поражения целей этой системой, разрабатываемой в рамках проекта «Посох», составляла 700 метров. Увеличение дистанции достигнуто за счёт модернизации аппаратной части и оптимизации программных алгоритмов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar