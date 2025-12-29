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Опубликовано 29 декабря 2025, 11:04

Российский LazerBuzz сбил дрон ВСУ с расстояния в один километр

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arcansel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arcansel

Российская лазерная система защиты от дронов LazerBuzz впервые поразила беспилотник на рекордной дистанции. Как сообщили ТАСС в компании-разработчике, во время испытаний цель была уничтожена с расстояния в один километр.

Ранее максимальная дальность работы комплекса, созданного в рамках проекта «Посох», составляла 700 метров. Разработчики пояснили, что увеличение дистанции позволяет повысить безопасность операторов и эффективнее поражать цели.

«Увеличение дальности удара удалось достичь благодаря модернизации системы. Кроме того, была проведена оптимизация программных алгоритмов», — отметили в компании.

Во время испытаний лазерный луч успешно поразил аккумулятор и другие элементы дрона. В результате беспилотник загорелся и упал. В дальнейшем разработчики планируют продолжить совершенствование системы LazerBuzz для повышения её боевых характеристик.

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Ранее было опубликовано видео уничтожения дрона ВСУ российским боевым лазером. В ролике показано, как световой луч поражает летящий беспилотник, после чего тот взрывается спустя несколько секунд. По имеющимся данным, таким способом был сбит украинский дрон-камикадзе FP-1, принадлежащий ВСУ.Российский боевой лазер уничтожает дрон ВСУ.

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Александра Мышляева
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