Песков: Кремль не станет публично объявлять, как ужесточилась позиция по Украине

Кремль не станет публично объявлять, как именно проявится ужесточение позиции Москвы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, как и переговорную позицию до этого, мы не собираемся это делать публично», — объяснил спикер Кремля.

Напомним, вчера стало известно, что Киев предпринял попытку масштабного удара беспилотниками по госрезиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о перехвате 91 дрона и предупредил о неизбежном ответе. Российский лидер проинформировал о пересмотре позиции Москвы своего американского коллегу Дональда Трампа, который, по словам помощника президента Юрия Ушакова, был шокирован и возмущён действиями Киева. Российский МИД пообещал нанести жёсткий и «не дипломатический» ответ, связав произошедшее с недавними американо-украинскими консультациями и попыткой сорвать мирные усилия.