ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 декабря 2025, 10:09

Песков: Кремль не станет публично объявлять, как ужесточилась позиция по Украине

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Кремль не станет публично объявлять, как именно проявится ужесточение позиции Москвы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, как и переговорную позицию до этого, мы не собираемся это делать публично», объяснил спикер Кремля.

Песков: Военные РФ знают, как и когда ответить Киеву на атаку на резиденцию Путина
Песков: Военные РФ знают, как и когда ответить Киеву на атаку на резиденцию Путина

Напомним, вчера стало известно, что Киев предпринял попытку масштабного удара беспилотниками по госрезиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о перехвате 91 дрона и предупредил о неизбежном ответе. Российский лидер проинформировал о пересмотре позиции Москвы своего американского коллегу Дональда Трампа, который, по словам помощника президента Юрия Ушакова, был шокирован и возмущён действиями Киева. Российский МИД пообещал нанести жёсткий и «не дипломатический» ответ, связав произошедшее с недавними американо-украинскими консультациями и попыткой сорвать мирные усилия.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar