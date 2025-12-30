Квартиры Зеленского с золотым унитазом нет среди целей «удара возмездия» за резиденцию Путина
Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
Российские войска не планируют наносить удар по личной квартире Владимира Зеленского, поскольку есть цели «достойнее». Об этом в интервью Daily Storm заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Это будет не квартира Зеленского с золотыми унитазами — она должна остаться целой, чтобы показать потом народу, как жил этот кровавый киевский диктатор», — сказал парламентарий.
Депутат пояснил, что у российских войск есть чёткий список приоритетных объектов, максимально чувствительных для киевского режима. Картаполов не стал называть конкретные цели, чтобы не раскрывать оперативную тайну.
Напомним, в ночь на 29 декабря украинские военные предприняли попытку совершить удар дронами по госрезиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. В Кремле после этого объявили, что российская позиция по урегулированию украинского конфликта будет ужесточена. В МО РФ рассказали детали ночного налёта.
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