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Опубликовано 30 декабря 2025, 10:18

Квартиры Зеленского с золотым унитазом нет среди целей «удара возмездия» за резиденцию Путина

Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Российские войска не планируют наносить удар по личной квартире Владимира Зеленского, поскольку есть цели «достойнее». Об этом в интервью Daily Storm заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это будет не квартира Зеленского с золотыми унитазами — она должна остаться целой, чтобы показать потом народу, как жил этот кровавый киевский диктатор»,сказал парламентарий.

Депутат пояснил, что у российских войск есть чёткий список приоритетных объектов, максимально чувствительных для киевского режима. Картаполов не стал называть конкретные цели, чтобы не раскрывать оперативную тайну.

Резиденцию Путина на Валдае атаковали дронами «Лютый»
Резиденцию Путина на Валдае атаковали дронами «Лютый»

Напомним, в ночь на 29 декабря украинские военные предприняли попытку совершить удар дронами по госрезиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. В Кремле после этого объявили, что российская позиция по урегулированию украинского конфликта будет ужесточена. В МО РФ рассказали детали ночного налёта.

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Юрий Лысенко
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