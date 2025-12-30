Российские войска не планируют наносить удар по личной квартире Владимира Зеленского, поскольку есть цели «достойнее». Об этом в интервью Daily Storm заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это будет не квартира Зеленского с золотыми унитазами — она должна остаться целой, чтобы показать потом народу, как жил этот кровавый киевский диктатор», — сказал парламентарий.

Депутат пояснил, что у российских войск есть чёткий список приоритетных объектов, максимально чувствительных для киевского режима. Картаполов не стал называть конкретные цели, чтобы не раскрывать оперативную тайну.