Укрэнерго сообщило об ударах по энергетике в трёх областях

По данным компании, в результате атак было обесточено «значительное количество» потребителей в Черниговской области. Также полностью или частично без света остались населённые пункты в Харьковской и Сумской областях. Работы по восстановлению подачи электроэнергии продолжаются.

Напомним, вчера стало известно, что Киев предпринял попытку масштабного удара беспилотниками по госрезиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о перехвате 91 дрона и предупредил о неизбежном ответе. Президент России в ходе переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил об изменении подхода Москвы к данному вопросу. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, действия украинских властей вызвали у главы Белого дома шок и возмущение. Официальный представитель МИД России, характеризуя возможные меры как жёсткие и выходящие за рамки дипломатии, связал этот инцидент с недавними консультациями между США и Украиной, целью которых, по мнению Москвы, являлось срыв мирных инициатив.