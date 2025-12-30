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Регион
Опубликовано 30 декабря 2025, 11:11

Укрэнерго сообщило об ударах по энергетике в трёх областях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Ночные удары по энергетической инфраструктуре привели к масштабным отключениям электроэнергии на севере и востоке Украины. Об этом сообщил национальный энергооператор «Укрэнерго».

По данным компании, в результате атак было обесточено «значительное количество» потребителей в Черниговской области. Также полностью или частично без света остались населённые пункты в Харьковской и Сумской областях. Работы по восстановлению подачи электроэнергии продолжаются.

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Напомним, вчера стало известно, что Киев предпринял попытку масштабного удара беспилотниками по госрезиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о перехвате 91 дрона и предупредил о неизбежном ответе. Президент России в ходе переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил об изменении подхода Москвы к данному вопросу. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, действия украинских властей вызвали у главы Белого дома шок и возмущение. Официальный представитель МИД России, характеризуя возможные меры как жёсткие и выходящие за рамки дипломатии, связал этот инцидент с недавними консультациями между США и Украиной, целью которых, по мнению Москвы, являлось срыв мирных инициатив.

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Александра Мышляева
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