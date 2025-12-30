Военный корреспондент Александр Коц заявил, что атака на резиденцию президента РФ полностью развязывает России руки. Он считает, что теперь нужно нанести удары по ключевым украинским военачальникам.

«Пора перестать церемониться с зарвавшимся наркоманом, который решил подкрепить свои переговоры в Майами ударом по спецобъекту», — написал Коц в своём телеграм-канале, имея в виду главаря киевского режима Владимира Зеленского.

В «базовый минимум» целей, по мнению военкора, вошли глава ГУР Кирилл Буданов*, глава СБУ Василий Малюк* и командующий ВСУ Александр Сырский. Коц призвал приступить к устранению тех, кто принимает решения на Украине, и напомнил о заявлениях Владимира Путина о неиспользованных «козырях», которые, по его словам, пора опробовать.

Автор материала назвал атаку переломным моментом, после которого мир, по его убеждению, будет зависеть от присутствия российских войск на занятых территориях.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Владимиру Зеленскому теперь прид§тся скрываться до конца жизни. Глава МИД Сергей Лавров сообщил о пересмотре переговорных позиций, а помощник президента Юрий Ушаков передал, что Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа о готовности России к жёсткому ответу.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.