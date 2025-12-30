Дроны ВСУ на резиденцию Путина могли запустить спящие ячейки, заявил военный эксперт
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
Атаку беспилотниками на государственную резиденцию президента России Владимира Путина могли осуществить местные «спящие» диверсионные ячейки, которые по команде провели запуск, заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, большое количество дронов могли свозить на тайную базу в течение нескольких лет, разместив её, например, на территории садовых товариществ, дач или в лесных пунктах.
«Туда это свозится и собирается, потом по команде выставляется и делается запуск. Любой беспилотник с радиусом 100 километров способен нанести такие удары», — подчеркнул военный эксперт в беседе с «Лентой.ру».
Напомним, 29 декабря дроны ВСУ пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, Киев использовал 91 дрон, но все были сбиты. Президент США Дональд Трамп был шокирован атакой. После неё Путин заявил Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине. Позже в МО РФ раскрыли детали о налёте украинских БПЛА. Дмитрий Песков уже анонсировал ужесточение позиции РФ после атаки на резиденцию Путина.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.