Дроны ВСУ на резиденцию Путина могли запустить спящие ячейки, заявил военный эксперт

Атаку беспилотниками на государственную резиденцию президента России Владимира Путина могли осуществить местные «спящие» диверсионные ячейки, которые по команде провели запуск, заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, большое количество дронов могли свозить на тайную базу в течение нескольких лет, разместив её, например, на территории садовых товариществ, дач или в лесных пунктах.