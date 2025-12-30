Песков: Атака на резиденцию Путина была направлена и против Трампа

Атака украинских беспилотников на госрезиденцию Владимира Путина была направлена не только против российского президента. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, нападение также преследовало цель сорвать мирные усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Песков подчеркнул, что, несмотря на это, доверительный диалог между Путиным и Трампом сохраняется и продолжается. Он также несколько раз подтвердил, что из-за террористических угроз со стороны Киева переговорная позиция России будет меняться в сторону ужесточения.

«Наши военные знают, как, чем и когда отвечать», — заявил представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские дроны попытались нанести удар по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, в воздушном налёте участвовало свыше 90 беспилотников. Официальный представитель Кремля заявил, что данный инцидент заставит Россию изменить свой подход к мирному урегулированию конфликта. С резкой критикой действий украинских властей выступил и президент США Дональд Трамп.