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Опубликовано 30 декабря 2025, 10:04

Песков: Атака на резиденцию Путина была направлена и против Трампа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Атака украинских беспилотников на госрезиденцию Владимира Путина была направлена не только против российского президента. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, нападение также преследовало цель сорвать мирные усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Песков подчеркнул, что, несмотря на это, доверительный диалог между Путиным и Трампом сохраняется и продолжается. Он также несколько раз подтвердил, что из-за террористических угроз со стороны Киева переговорная позиция России будет меняться в сторону ужесточения.

«Наши военные знают, как, чем и когда отвечать», — заявил представитель Кремля.

В США предрекли Украине возвращение в каменный век за атаку на резиденцию Путина
В США предрекли Украине возвращение в каменный век за атаку на резиденцию Путина

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские дроны попытались нанести удар по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, в воздушном налёте участвовало свыше 90 беспилотников. Официальный представитель Кремля заявил, что данный инцидент заставит Россию изменить свой подход к мирному урегулированию конфликта. С резкой критикой действий украинских властей выступил и президент США Дональд Трамп.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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