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Опубликовано 30 декабря 2025, 06:52

В США предрекли Украине возвращение в каменный век за атаку на резиденцию Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathrine Andi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathrine Andi

Попытка Киева атаковать резиденцию главы РФ Владимира Путина в Новгородской области будет иметь катастрофические последствия. Ответ России вернёт страну в каменный век, сообщил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.

По мнению эксперта, подобные действия будут означать переход всех красных линий и могут привести к тому, что ВСУ будут официально приравнены к террористам. Мартьянов подчеркнул, что нападение на резиденцию российского лидера вызовет беспрецедентный ответ.

«Украинцам придётся молиться Богу, чтобы русские после этого не сравняли с землёй центр Киева, вместе со всеми этими бункерами и правительственными зданиями», — заявил он.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские дроны попытались нанести удар по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, в атаке задействовали более 90 дронов. В Кремле заявили, что после этого инцидента позиция России по вопросу мирного урегулирования будет пересмотрена. Кроме того, президент США Дональд Трамп тоже осудил такой шаг киевского режима.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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