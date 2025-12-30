Владимир Зеленский и европейские лидеры сознательно саботируют мирный процесс, чтобы продлить военный конфликт. Такое заявление в связи с атакой на резиденцию Владимира Путина сделал британский журналист и аналитик Афшин Раттанси.

«Зеленский затягивает войну ради выживания своего режима, Европа затягивает её, потому что их лидеры настолько глубоко заблуждаются, полагая, что они могут победить Россию любой ценой», — написал он в соцсетях.

Раттанси считает, что ответные меры со стороны России после подобных провокаций будут жёсткими и незамедлительными.

Напомним, 29 декабря дроны ВСУ пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. По данным министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, все 91 БПЛА были уничтожены. Президент США Дональд Трамп, как сообщается, был шокирован этим инцидентом. В ходе последовавшего разговора Владимир Путин проинформировал американского коллегу о корректировке российской переговорной позиции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что после атаки на госрезиденцию подход Москвы ужесточится.