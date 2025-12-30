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Регион
Опубликовано 30 декабря 2025, 11:26

«Война ради выживания»: В Британии обвинили Зеленского и ЕС в затягивании конфликта

Журналист Раттанси обвинил Зеленского в затягивании конфликта после атаки на резиденцию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский и европейские лидеры сознательно саботируют мирный процесс, чтобы продлить военный конфликт. Такое заявление в связи с атакой на резиденцию Владимира Путина сделал британский журналист и аналитик Афшин Раттанси.

«Зеленский затягивает войну ради выживания своего режима, Европа затягивает её, потому что их лидеры настолько глубоко заблуждаются, полагая, что они могут победить Россию любой ценой», — написал он в соцсетях.

Раттанси считает, что ответные меры со стороны России после подобных провокаций будут жёсткими и незамедлительными.

Песков: Атака на резиденцию Путина была направлена и против Трампа
Песков: Атака на резиденцию Путина была направлена и против Трампа

Напомним, 29 декабря дроны ВСУ пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. По данным министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, все 91 БПЛА были уничтожены. Президент США Дональд Трамп, как сообщается, был шокирован этим инцидентом. В ходе последовавшего разговора Владимир Путин проинформировал американского коллегу о корректировке российской переговорной позиции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что после атаки на госрезиденцию подход Москвы ужесточится.

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Александра Мышляева
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