«Так надо работать с ребятами»: Путин на встрече с Цивилёвой дал высокую оценку фонду «Защитники Отечества»

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу со статс-секретарём — заместителем министра обороны, руководителем Фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой. В ходе беседы глава государства отметил её тёплое и душевное отношение к работе организации.

Владимир Путин провёл рабочую встречу c Анной Цивилёвой. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Это очень важно в работе подобного рода. Очень бы просил и в дальнейшем сохранять такой подход. Именно так надо работать с нашими ребятами, которые Родину защищают», — сказал глава государства.

Президент также высоко оценил деятельность фонда, указав, что он помогает государству обратить внимание на проблемы, которые прежде могли оставаться незамеченными.

«Несмотря на то что работа проводится большая, тем не менее, конечно, так же, как и в любой деятельности подобного рода, всегда есть вещи, которые требуют особого внимания, а может быть и возникает что-то, что государство раньше не заметило. Но обязано это сделать», — отметил глава государства.

Фонд «Защитники Отечества» был создан указом президента в апреле 2023 года. Его ключевая задача — всесторонняя поддержка и персональное сопровождение ветеранов специальной военной операции, а также членов семей погибших героев. Специалисты фонда помогают в медицинской и социальной реабилитации, переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую помощь, занимаются адаптацией жилья и организацией долговременного ухода. Филиалы организации работают во всех регионах страны.

Ранее Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и бойцов Российской армии. Глава государства высоко оценил вклад наших солдат и офицеров, задействованных в выполнении боевых задач.