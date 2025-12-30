Прощать нельзя: В Госдуме призвали жёстко ответить Киеву на атаку на резиденцию Путина

Госдума настаивает на жёстком ответе после атаки украинских дронов на резиденцию президента России в Новгородской области. Спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что такое «прощать нельзя».

В своём обращении Володин связал эту атаку с позицией Владимира Зеленского. По словам председателя ГД, украинский главарь лично заинтересован в продолжении конфликта, так как заявил, что уйдёт только после окончания боевых действий. «Для него военные действия — единственный шанс остаться во власти», — отметил Володин в своём телеграм-канале.

Он также сообщил, что, по оценкам российских властей, потери Украины с пропавшими без вести составляют около 2 млн человек, но для Киева это лишь «статистические данные». Володин обвинил Зеленского и его окружение в разворовывании западной помощи и заявил, что европейские спонсоры начинают «волноваться» из-за происходящего.

Итог выступления спикера был однозначен: депутаты Государственной Думы считают, что ответ на атаку должен быть жёстким, и настаивают на этом.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров накануне сообщил об атаке на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, в ночь на 29 декабря Киев задействовал для этого 91 беспилотник, однако все они были сбиты. Данных о жертвах или разрушениях от падения обломков нет.

Позднее в ходе телефонного разговора Путин лично сообщил об этом инциденте президенту США Дональду Трампу. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, глава РФ обратил внимание, что атака последовала практически сразу после переговоров Вашингтона и Киева в Мар-а-Лаго и предупредил, что подобные действия не останутся без серьёзного ответа. Кроме того, российский президент заявил о пересмотре позиции Москвы на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Ранее военный эксперт, генерал-майор авиации предупредил Владимира Зеленского о жёстком ответе России на атаку резиденции. По его словам, ВС РФ с 24 по 26 декабря соблюдала необъявленный «режим тишины», не нанося дальних ударов по Украине в рождественские дни, тогда как противник совершил варварскую и подлую провокацию.