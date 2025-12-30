Зеленского предупредили о жёстком ответе за атаку на резиденцию Путина
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Владимира Зеленского ждёт беспрецедентный ответ за попытку атаковать резиденцию президента России Владимира Путина, заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. По его словам, ВС РФ с 24 по 26 декабря соблюдала необъявленный «режим тишины», не нанося дальних ударов по Украине в рождественские дни, тогда как противник совершил варварскую и подлую провокацию.
«До этого мы не старались наносить ущерб Зеленскому или его ближайшему кругу. Сейчас, наверное, всё поменяется на 180 градусов. Извините, к чему они стремились, то они получат», — цитирует военного эксперта сайт MK.ru.
Напомним, 29 декабря дроны ВСУ пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, Киев использовал 91 дрон, но все были сбиты. Президент США Дональд Трамп был шокирован атакой. После неё Путин заявил Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине. Позже в МО РФ раскрыли детали о налёте украинских БПЛА. Дмитрий Песков уже анонсировал ужесточение позиции РФ после атаки на резиденцию Путина.
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