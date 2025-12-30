Владимира Зеленского ждёт беспрецедентный ответ за попытку атаковать резиденцию президента России Владимира Путина, заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. По его словам, ВС РФ с 24 по 26 декабря соблюдала необъявленный «режим тишины», не нанося дальних ударов по Украине в рождественские дни, тогда как противник совершил варварскую и подлую провокацию.

«До этого мы не старались наносить ущерб Зеленскому или его ближайшему кругу. Сейчас, наверное, всё поменяется на 180 градусов. Извините, к чему они стремились, то они получат», — цитирует военного эксперта сайт MK.ru.