Сырский признал строительство укреплений в тылу на фоне наступления Армии РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью 24-му каналу подтвердил, что Украина ведет подготовку оборонительных рубежей в тылу. Он заявил, что необходимо готовиться к разным сценариям, поэтому линии обороны создаются заранее и вне зон активных боёв.

Сырский пояснил, что речь идет о комбинированных линиях. Они включают препятствия для техники, которую затем ВСУ хотят поражать с помощью дронов.

Ранее главком называл ситуацию на фронте сложной. При этом он выразил надежду на «справедливый мир», отметив, что конфликты рано или поздно заканчиваются

Тем временем Армия России продолжает наступление, каждый день освобождая всё новые населённые пункты. На Украине признали, что в этом году потеряли в 16 раз больше территории, чем в прошлом.