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Опубликовано 30 декабря 2025, 13:14

Сырский признал строительство укреплений в тылу на фоне наступления Армии РФ

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью 24-му каналу подтвердил, что Украина ведет подготовку оборонительных рубежей в тылу. Он заявил, что необходимо готовиться к разным сценариям, поэтому линии обороны создаются заранее и вне зон активных боёв.

Сырский пояснил, что речь идет о комбинированных линиях. Они включают препятствия для техники, которую затем ВСУ хотят поражать с помощью дронов.

Ранее главком называл ситуацию на фронте сложной. При этом он выразил надежду на «справедливый мир», отметив, что конфликты рано или поздно заканчиваются

«Накрываем глубокие тылы»: Раскрыты новые цели для «ударов возмездия» на Украине
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Тем временем Армия России продолжает наступление, каждый день освобождая всё новые населённые пункты. На Украине признали, что в этом году потеряли в 16 раз больше территории, чем в прошлом.

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Никита Никонов
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