6 декабря, 10:16

«Накрываем глубокие тылы»: Раскрыты новые цели для «ударов возмездия» на Украине

Военкор Сладков рассказал о новых мишенях для «ударов возмездия» на Украине

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Масштаб ударов по военной инфраструктуре Украины существенно возрос, а список целей пополнился новыми объектами в глубоком тылу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил известный военный корреспондент Александр Сладков.

«По поводу ударов по территории Украины. В перечне целей обнаружил много новых адресов, накрываем глубокие тылы противника тотально», — пишет он.

Журналист подтвердил, что аэродром в Староконстантинове, который уже неоднократно атаковали, вероятно, окончательно выведен из строя и непригоден для полётов. Основное внимание, как отмечает Сладков, по-прежнему уделяется стратегическим объектам — железнодорожным узлам и энергетической инфраструктуре, что указывает на цель нарушить логистику и снабжение ВСУ.

Ночная атака ВС РФ на ж/д узел внесла изменения в расписание поездов на Украине
Ночная атака ВС РФ на ж/д узел внесла изменения в расписание поездов на Украине

Ранее Life.ru сообщал, что в районе Киева прозвучали взрывы в результате ударов по промышленным и военным объектам. Как сообщают украинские источники, из-за атаки в городе возникли перебои с электричеством. Удары были нанесены по цехам завода химического машиностроения, предприятиям «Факел» и Фастовскому заводу электротермического оборудования, а также по железнодорожной инфраструктуре. Минобороны назвало и другие цели для массированной атаки «Кинжалами» в ночь на 6 декабря по Украине.

Александра Мышляева
