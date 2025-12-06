«Накрываем глубокие тылы»: Раскрыты новые цели для «ударов возмездия» на Украине

Масштаб ударов по военной инфраструктуре Украины существенно возрос, а список целей пополнился новыми объектами в глубоком тылу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил известный военный корреспондент Александр Сладков.

«По поводу ударов по территории Украины. В перечне целей обнаружил много новых адресов, накрываем глубокие тылы противника тотально», — пишет он.

Журналист подтвердил, что аэродром в Староконстантинове, который уже неоднократно атаковали, вероятно, окончательно выведен из строя и непригоден для полётов. Основное внимание, как отмечает Сладков, по-прежнему уделяется стратегическим объектам — железнодорожным узлам и энергетической инфраструктуре, что указывает на цель нарушить логистику и снабжение ВСУ.