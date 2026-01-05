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Опубликовано 5 января, 06:28

Российские военные слепили «боевых» снеговиков в зоне СВО

Обложка © «Русский Колобок и Зелёный Торчок»

Обложка © «Русский Колобок и Зелёный Торчок»

Российские военные на освобождённых территориях в зоне СВО слепили снеговиков в полной экипировке. У снежных «солдат» есть каски, макеты оружия и суровые выражения «лиц».

Российские военные слепили снеговиков в зоне СВО. Видео © «Русский Колобок и Зелёный Торчок»

Видео с творческим подходом к несению службы опубликовал проект «Русский Колобок и Зелёный Торчок». В ролике боец устанавливает последние детали на снежной фигуре, превращая её в часового.

Авторы паблика с юмором предупредили, что ролик лучше не показывать жителям Украины и её военным — иначе они начнут думать, будто такая армия есть «в каждом дворе» России.

Снежные стражи стали ещё одним символом стойкости и находчивости российских бойцов, которые даже в суровых зимних условиях находят место для творчества и шутки.

Держимся вместе на пути к победе: Наши парни в зоне СВО поздравили россиян с Новым годом
Держимся вместе на пути к победе: Наши парни в зоне СВО поздравили россиян с Новым годом

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Никита Никонов
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