Туск назвал условие окончания конфликта на Украине за несколько недель
Дональд Туск. Обложка © ТАСС / EPA / ARTUR RESZKO
Мира на Украине можно достигнуть за несколько недель, если Киев пойдёт на территориальные уступки. Как пишет Reuters, такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, хотя издание не привело цитаты политика именно о территориях.
«Мир на горизонте, нет сомнений, что произошли события, дающие основания надеяться, что эта война может закончиться, и довольно быстро, но это всё ещё надежда, далеко не стопроцентная. Когда я говорю, что мир на горизонте, я имею в виду ближайшие недели, а не месяцы или годы. К январю мы все должны будем собраться вместе... чтобы принять решения о будущем Украины, будущем этой части мира», — считает он.
Туск основывает своё предположение на гарантиях безопасности, которые США предлагают сторонам конфликта.
Ранее бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович раскритиковал участие Европы в украинском кризисе. Он заявил, что президент России Владимир Путин выйдет из конфликта победителем, в то время как Европейский союз потерпел серьёзное поражение и утрачивает влияние на переговорный процесс.
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