Туск назвал условие окончания конфликта на Украине за несколько недель

Мира на Украине можно достигнуть за несколько недель, если Киев пойдёт на территориальные уступки. Как пишет Reuters, такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, хотя издание не привело цитаты политика именно о территориях.

«Мир на горизонте, нет сомнений, что произошли события, дающие основания надеяться, что эта война может закончиться, и довольно быстро, но это всё ещё надежда, далеко не стопроцентная. Когда я говорю, что мир на горизонте, я имею в виду ближайшие недели, а не месяцы или годы. К январю мы все должны будем собраться вместе... чтобы принять решения о будущем Украины, будущем этой части мира», — считает он.