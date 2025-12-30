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Опубликовано 30 декабря 2025, 15:53

Ещё два беспилотника сбиты средствами ПВО на пути к Москве

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Средства ПВО уничтожили ещё два беспилотника, приближавшийся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», написал глава города, а через 16 минут уведомил, что был сбит ещё один дрон.

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Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении четырёх украинских беспилотников над территорией Краснодарского края. Все аппараты самолётного типа были подавлены средства противовоздушной обороны в интервале с 08:00 до 12:00 по Москве.

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