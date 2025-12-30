Ещё два беспилотника сбиты средствами ПВО на пути к Москве

Средства ПВО уничтожили ещё два беспилотника, приближавшийся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города, а через 16 минут уведомил, что был сбит ещё один дрон.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении четырёх украинских беспилотников над территорией Краснодарского края. Все аппараты самолётного типа были подавлены средства противовоздушной обороны в интервале с 08:00 до 12:00 по Москве.