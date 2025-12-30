Зеленский анонсировал саммиты «коалиции желающих» в Киеве и во Франции с участием США

3 января в Киеве планируют провести встречу советников «коалиции желающих» по национальной безопасности. После этого во Франции должен состояться саммит на уровне лидеров — предварительная дата 6 января, сообщил Владимир Зеленский.

Глава киевского режима выразил благодарность администрации президента США Дональда Трампа за готовность принять участие «во всех действенных форматах», что подразумевает, что американцы будут присутствовать на обеих встречах. Белый дом эту информацию пока что не комментировал.

Ранее Владимир Зеленский назвал темы, которые хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным. Больше всего экс-комедианта интересуют два вопроса: проблематика территорий и причины начала спецоперации.