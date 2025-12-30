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Опубликовано 30 декабря 2025, 13:53

Зеленский рассказал, что хочет обсудить с Путиным

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным о территориальных вопросах и причинах начала специальной военной операции на Украине. Об этом глава киевского режима заявил в эфире Fox News.

Он отметил, что уже говорил о своём желании главе США Дональду Трампу. По словам киевского главаря, больше всего его беспокоят именно вопросы территорий и причин СВО.

«Я думаю, это было бы полезно поговорить с [Путиным] не потому, что я хочу. Я не хочу говорить с ним. Он для меня враг. Но я считаю важно поговорить с ним только по одной причине — мы должны понять, мы не хотим третьей мировой войны от России», — сказал Зеленский.

Зеленского предупредили о жёстком ответе за атаку на резиденцию Путина
Зеленского предупредили о жёстком ответе за атаку на резиденцию Путина

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напрямую связал атаку на резиденцию Владимира Путина с позицией киевских властей. Он заявил, что режим Зеленского является главным препятствием для мирного договора.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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