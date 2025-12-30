Режим Зеленского сочли ключевым препятствием к миру после приказа ударить по резиденции Путина
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевский режим является ключевым препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта. Это показывает попытка атаковать резиденцию президента России Владимира Путина с помощью более 90 БПЛА.
«Сейчас абсолютно ясно, что киевский политический режим является главным препятствием на пути заключения мирного договора. Абсолютно ясно. Многочисленные провокации с его стороны, в том числе и последние вопиющие, свидетельствуют о том, что с этим режимом говорить не о чем», – сделал вывод Азаров.
Азаров также отметил, что подобные действия свидетельствуют об осознанном курсе на эскалацию и подрывают любые попытки переговорного процесса. По его мнению, именно такие шаги блокируют возможность заключения мирного договора.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о попытке Украины нанести удар по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, в атаке задействовали более 90 дронов. Кремль обещал пересмотреть позицию по вопросу мирного урегулирования после этой провокации. Президент США Дональд Трамп рассержен этим шагом киевского режима.
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