Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевский режим является ключевым препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта. Это показывает попытка атаковать резиденцию президента России Владимира Путина с помощью более 90 БПЛА.

«Сейчас абсолютно ясно, что киевский политический режим является главным препятствием на пути заключения мирного договора. Абсолютно ясно. Многочисленные провокации с его стороны, в том числе и последние вопиющие, свидетельствуют о том, что с этим режимом говорить не о чем», – сделал вывод Азаров.

Азаров также отметил, что подобные действия свидетельствуют об осознанном курсе на эскалацию и подрывают любые попытки переговорного процесса. По его мнению, именно такие шаги блокируют возможность заключения мирного договора.