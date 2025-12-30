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Опубликовано 30 декабря 2025, 18:45

Гатилов заявил о предвзятости УВКПЧ ООН после атаки на резиденцию Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Молчание правозащитной системы ООН, возглавляемой Верховным комиссаром Фолькером Тюрком, на фоне растущего числа государств, осуждающих террористическую атаку киевского режима с использованием беспилотников дальнего радиуса действия по государственной резиденции президента РФ в Новгородской области вызывает недоумение. Это отметил постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Рассматриваем такое поведение как очередное подтверждение политической ангажированности господина Тюрка и нежеланиe дать принципиальную оценку преступным действиям Киева», — указано в заявлении дипломата, которое опубликовано в Telegram-канале постпредства.

Лидеры ЕС созвонились из-за атаки на резиденцию Путина
Лидеры ЕС созвонились из-за атаки на резиденцию Путина

Напомним, в ночь на 29 декабря украинские беспилотники попытались нанести массированный удар по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в атаке участвовали 91 дрон, все они были уничтожены ПВО. Президент США Дональд Трамп заявил, что атака его шокировала, а Путин уведомил его о намерении пересмотреть переговорную позицию Москвы.

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Лия Мурадьян
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