Молчание правозащитной системы ООН, возглавляемой Верховным комиссаром Фолькером Тюрком, на фоне растущего числа государств, осуждающих террористическую атаку киевского режима с использованием беспилотников дальнего радиуса действия по государственной резиденции президента РФ в Новгородской области вызывает недоумение. Это отметил постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Рассматриваем такое поведение как очередное подтверждение политической ангажированности господина Тюрка и нежеланиe дать принципиальную оценку преступным действиям Киева», — указано в заявлении дипломата, которое опубликовано в Telegram-канале постпредства.