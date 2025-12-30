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Регион
Опубликовано 30 декабря 2025, 18:29

ВСУ нанесли более 20 ударов по энергосистеме Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Вооружённые силы Украины нанесли более 20 ударов по энергетической инфраструктуре Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, атака продолжается, и в результате большая часть населённых пунктов области осталась без электроснабжения.

«Противник нанёс более 20 ударов по энергетической системе нашего региона, и обстрел продолжается. Временно обесточена большая часть населённых пунктов области. Таким образом нацистский режим пытается испортить праздник нашему мирному региону. Очередные тщетные попытки», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Двое погибли при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области
Двое погибли при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Ранее стало известно, что в результате целенаправленной атаки беспилотника на гражданский автомобиль в Брянской области пострадал местный житель. Он был доставлен в больницу с лёгкими осколочными ранениями.

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Александра Мышляева
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