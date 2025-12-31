Попытка киевского режима нанести удар дронами по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области является террористическим актом и демонстрирует бессилие Владимира Зеленского. Такое заявление на странице в соцсети X сделал лидер боснийских сербов Милорад Додик.

«Попытка нападения на резиденцию президента Владимира Путина является в соответствии со всеми международными нормами и конвенциями актом терроризма. Борьба с терроризмом — обязанность всего человечества. <...> В то же время это подтверждение бессилия и нежелания Зеленского остановить страдания собственного народа», — говорится в посте.