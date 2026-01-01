Два дома на Кубани повреждены в результате атаки БПЛА

В ночь с 31 декабря на 1 января украинские беспилотники атаковали станицу Северскую в Краснодарском крае. В результате удара пострадали два частных дома. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своём Telegram-канале.

«Обломками посекло крыши, выбило окна», — указано в сообщении.

К счастью, в результате этой атаки никто не пострадал. На месте происшествия сейчас работают сотрудники экстренных служб.

Ранее об отражении массированной атаки украинских БПЛА сообщили власти Тульской области. Там за пять часов с 31 декабря на 1 января сбили 23 дрона ВСУ. В результате налёта также пострадал частный дом.