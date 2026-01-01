Российские войска поразили объекты энергетики, используемые для нужд военно-промышленного комплекса Украины, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 154 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников в 154 районах», — уточнили в министерстве.

Атаки направлены на ограничение возможностей украинской стороны в снабжении и восстановлении объектов энергетической инфраструктуры. Российские подразделения также поражали склады боеприпасов и объекты производства беспилотников.

Ранее на Купянском направлении Вооружённые силы РФ подавили наиболее масштабное за последний год контрнаступление ВСУ. Противник трижды пытался вернуть контроль над городом Купянск в Харьковской области, задействуя новые подразделения и иностранных наёмников, но все атаки были отбиты. Особенно большие потери противник понёс при попытке прорваться с южного направления, где действовали подразделения 47-й мотострелковой дивизии. По данным источников, с 29 по 30 декабря украинская сторона потеряла более 1300 человек, значительная часть которых приходится на Купянское направление.