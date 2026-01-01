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Опубликовано 1 января, 10:36

ВС РФ поразили 154 объекта энергетики и дислокации ВСУ в Донбассе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Российские войска поразили объекты энергетики, используемые для нужд военно-промышленного комплекса Украины, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 154 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников в 154 районах», — уточнили в министерстве.

Атаки направлены на ограничение возможностей украинской стороны в снабжении и восстановлении объектов энергетической инфраструктуры. Российские подразделения также поражали склады боеприпасов и объекты производства беспилотников.

Беспилотники группировки «Запад» уничтожают пикапы ВСУ под Купянском
Беспилотники группировки «Запад» уничтожают пикапы ВСУ под Купянском

Ранее на Купянском направлении Вооружённые силы РФ подавили наиболее масштабное за последний год контрнаступление ВСУ. Противник трижды пытался вернуть контроль над городом Купянск в Харьковской области, задействуя новые подразделения и иностранных наёмников, но все атаки были отбиты. Особенно большие потери противник понёс при попытке прорваться с южного направления, где действовали подразделения 47-й мотострелковой дивизии. По данным источников, с 29 по 30 декабря украинская сторона потеряла более 1300 человек, значительная часть которых приходится на Купянское направление.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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