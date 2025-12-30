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Опубликовано 30 декабря 2025, 15:51

Беспилотники группировки «Запад» уничтожают пикапы ВСУ под Купянском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arcansel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arcansel

Операторы беспилотных систем группировки войск «Запад» продолжают ликвидировать технику украинских сил в районе Купянска. Как сообщили в Минобороны РФ, с помощью FPV-дронов уничтожены пикапы, на которых ВСУ пытались прорваться в населённый пункт Московка.

«Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск «Запад» продолжают жечь технику ВСУ, на которой противник малочисленными группами предпринимает попытки прорваться в населённый пункт», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал о ходе испытаний лазерного комплекса LazerBuzz, который впервые поразил беспилотник на рекордной дистанции в один километр. Ранее предельная дистанция эффективного воздействия данного комплекса, создаваемого по программе «Посох», не превышала семисот метров. Расширение рабочего радиуса стало возможным благодаря совершенствованию технической составляющей и доработке управляющего программного обеспечения.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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