Подразделения российской группировки войск «Запад» ВС РФ на Купянском направлении в течение прошедших суток отразили две попытки наступления со стороны Вооружённых сил Украины. Согласно оперативной сводке Министерства обороны Российской Федерации, было ликвидировано до 15 военнослужащих противника, а также две единицы лёгкой автотехники.

В военном ведомстве сообщили, что в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Подолы и Глушковка Харьковской области, а также Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка Донецкой Народной Республики были нанесены поражения силам и средствам двух механизированных и одной штурмовой бригады ВСУ, а также двум бригадам Национальной гвардии Украины.

На Купянском направлении подразделения 6-й общевойсковой армии сорвали две атаки формирований 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Нечволодовки и Благодатовки. По данным Минобороны, целью этих атак был прорыв в сторону города Купянск.

Общие потери противника в зоне ответственности группировки «Запад» за отчётный период, по заявлению военного ведомства, составили до 210 человек личного состава. Также уничтожены один танк, американская боевая бронированная машина MaxxPro, 16 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Кроме того, российские военнослужащие поразили четыре склада с боеприпасами.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили истребитель Су-27 ВС Украины. В ведомстве добавили, что силами противовоздушной обороны была поражена управляемая авиационная бомба, а также нейтрализовано 250 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.