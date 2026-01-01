Российские военные лётчики сбили украинский самолёт Су-27

Там же добавили, что силами противовоздушной обороны была поражена управляемая авиационная бомба, а также нейтрализовано 250 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

По данным Минобороны, с момента начала специальной военной операции суммарные потери противника составили десятки тысяч единиц техники. В воздухе было нейтрализовано 670 самолётов и 283 вертолёта, а количество сбитых беспилотных летательных аппаратов превысило 106 тысяч. Наземная группировка лишилась 26 826 танков и бронемашин, 32 303 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1 634 реактивных систем залпового огня. Кроме того, поражению подверглись 641 зенитный ракетный комплекс и 50 530 единиц специальной автомобильной техники.