Российские военные лётчики сбили украинский самолёт Су-27
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Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили истребитель Су-27 ВС Украины. Данную информацию подтвердили в официальном телеграм-канале Министерства обороны РФ.
«ВКС России сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины», — проинформировали в ведомстве.
Там же добавили, что силами противовоздушной обороны была поражена управляемая авиационная бомба, а также нейтрализовано 250 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
По данным Минобороны, с момента начала специальной военной операции суммарные потери противника составили десятки тысяч единиц техники. В воздухе было нейтрализовано 670 самолётов и 283 вертолёта, а количество сбитых беспилотных летательных аппаратов превысило 106 тысяч. Наземная группировка лишилась 26 826 танков и бронемашин, 32 303 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1 634 реактивных систем залпового огня. Кроме того, поражению подверглись 641 зенитный ракетный комплекс и 50 530 единиц специальной автомобильной техники.
Ранее Life.ru писал, что 8 декабря ВС РФ сбили украинский Су-27 с подполковником за штурвалом. Сначала украинские СМИ сообщили о гибели старшего штурмана 39-й бригады тактической авиации Евгения Иванова. Воздушные силы ВСУ подтвердили информацию.
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