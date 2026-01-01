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Опубликовано 1 января, 10:15

Российские военные лётчики сбили украинский самолёт Су-27

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили истребитель Су-27 ВС Украины. Данную информацию подтвердили в официальном телеграм-канале Министерства обороны РФ.

«ВКС России сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины», — проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что силами противовоздушной обороны была поражена управляемая авиационная бомба, а также нейтрализовано 250 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

По данным Минобороны, с момента начала специальной военной операции суммарные потери противника составили десятки тысяч единиц техники. В воздухе было нейтрализовано 670 самолётов и 283 вертолёта, а количество сбитых беспилотных летательных аппаратов превысило 106 тысяч. Наземная группировка лишилась 26 826 танков и бронемашин, 32 303 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1 634 реактивных систем залпового огня. Кроме того, поражению подверглись 641 зенитный ракетный комплекс и 50 530 единиц специальной автомобильной техники.

Минобороны РФ подтвердило уничтожение Су-27 Воздушных сил Украины
Минобороны РФ подтвердило уничтожение Су-27 Воздушных сил Украины

Ранее Life.ru писал, что 8 декабря ВС РФ сбили украинский Су-27 с подполковником за штурвалом. Сначала украинские СМИ сообщили о гибели старшего штурмана 39-й бригады тактической авиации Евгения Иванова. Воздушные силы ВСУ подтвердили информацию.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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