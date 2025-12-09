Минобороны РФ подтвердило уничтожение Су-27 Воздушных сил Украины
Обложка © ТАСС / Михаил Маркив
Российские ВКС сбили украинский истребитель Су-27, подтвердили в Минобороны РФ.
«ВКС России сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Напомним, 8 декабря ВС РФ сбили украинский Су-27 с подполковником за штурвалом. Сначала украинские СМИ сообщили о гибели старшего штурмана 39-й бригады тактической авиации Евгения Иванова. Воздушные силы ВСУ подтвердили информацию.
