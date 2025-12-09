Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 09:57

Минобороны РФ подтвердило уничтожение Су-27 Воздушных сил Украины

Обложка © ТАСС / Михаил Маркив

Обложка © ТАСС / Михаил Маркив

Российские ВКС сбили украинский истребитель Су-27, подтвердили в Минобороны РФ.

«ВКС России сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Стало известно, где и при каких обстоятельствах был сбит украинский Су-27
Стало известно, где и при каких обстоятельствах был сбит украинский Су-27

Напомним, 8 декабря ВС РФ сбили украинский Су-27 с подполковником за штурвалом. Сначала украинские СМИ сообщили о гибели старшего штурмана 39-й бригады тактической авиации Евгения Иванова. Воздушные силы ВСУ подтвердили информацию.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar