Регион
9 декабря, 08:58

Стало известно, где и при каких обстоятельствах был сбит украинский Су-27

Стали известны подробности уничтожения украинского истребителя Су-27, о потере которого и гибели лётчика-подполковника накануне сообщили в ВСУ. Как рассказал координатор подполья Сергей Лебедев, самолёт упал в районе Малотарановки в ДНР.

«Российский истребитель Су-35, выполнявший задачу воздушного прикрытия, засёк цель и применил по ней ракету большой дальности Р-37. Эта ракета — одна из самых дальнобойных в мире, дающая Су-35 возможность поражать воздушные цели задолго до вступления в ближний бой», — написал Лебедев.

Он предположил, что ВСУ могли поднять Су-27, чтобы сорвать работу российских Су-34, которые наносили удары КАБами в районе Доброполья. Лебедев назвал уничтожение украинского истребителя 8 декабря одним из наиболее значимых авиационных поражений Украины за последние недели.

Напомним, накануне ВС РФ сбили украинский Су-27 с подполковником за штурвалом. Сначала украинские СМИ сообщили о гибели старшего штурмана 39-й бригады тактической авиации Евгения Иванова. Позже Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю боевого самолёта и гибель пилота.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

