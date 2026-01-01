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Опубликовано 1 января, 20:54

Зеленский попросил у Турции помощи для нового обмена пленными с Россией

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Украине необходимо содействие Турции для возобновления обмена военнопленными с Россией, заявил Владимир Зеленский в видеообращении. По его словам, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров проводит в Турции встречи с главой МИД страны и представителями спецслужб.

Ключевая тема переговоров — возвращение украинских граждан из плена и перезапуск обменного процесса в новом году. Зеленский отметил, что в течение прошлого года обмены шли активно, но к его концу заметно замедлились.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы возобновить обмен пленными в новом году», — подчеркнул главарь киевского режима.

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Ранее стало известно, что в преддверии Нового года Россия и Украина предприняли совместный шаг для поддержки военнопленных. Стороны обменялись письмами, которые будут доставлены пленным вместе с посылками, подготовленными при участии Международного Комитета Красного Креста.

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Андрей Бражников
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