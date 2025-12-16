Россия и Украина в преддверии Нового года обменялись письмами для военнопленных

«Мы передали друг другу письма для военнопленных, которые будут доставлены им до начала Нового года вместе с посылками, которые помогает сформировать нам Международный Комитет Красного Креста», — сказала Москалькова на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом.

Ранее стало известно, что Россия и Украина начнут обмен посылками для военнопленных после 15 декабря. К этой дате планируется завершить сбор 2000 посылок для российских и украинских пленных, после чего начнётся процесс их передачи. Москалькова уточнила, что обмен будет зеркальным, то есть количество посылок с каждой стороны будет равным.