Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 декабря 2025, 18:47

Россия и Украина в преддверии Нового года обменялись письмами для военнопленных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriev Mikhail

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriev Mikhail

В преддверии Нового года Россия и Украина предприняли совместный шаг для поддержки военнопленных. Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, стороны обменялись письмами, которые будут доставлены пленным вместе с посылками, подготовленными при участии Международного Комитета Красного Креста.

«Мы передали друг другу письма для военнопленных, которые будут доставлены им до начала Нового года вместе с посылками, которые помогает сформировать нам Международный Комитет Красного Креста», — сказала Москалькова на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом.

Москалькова сообщила о нежелании Киева забрать спасённых из Сумщины украинцев
Москалькова сообщила о нежелании Киева забрать спасённых из Сумщины украинцев

Ранее стало известно, что Россия и Украина начнут обмен посылками для военнопленных после 15 декабря. К этой дате планируется завершить сбор 2000 посылок для российских и украинских пленных, после чего начнётся процесс их передачи. Москалькова уточнила, что обмен будет зеркальным, то есть количество посылок с каждой стороны будет равным.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar