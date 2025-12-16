Россия и Украина в преддверии Нового года обменялись письмами для военнопленных
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В преддверии Нового года Россия и Украина предприняли совместный шаг для поддержки военнопленных. Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, стороны обменялись письмами, которые будут доставлены пленным вместе с посылками, подготовленными при участии Международного Комитета Красного Креста.
«Мы передали друг другу письма для военнопленных, которые будут доставлены им до начала Нового года вместе с посылками, которые помогает сформировать нам Международный Комитет Красного Креста», — сказала Москалькова на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом.
Ранее стало известно, что Россия и Украина начнут обмен посылками для военнопленных после 15 декабря. К этой дате планируется завершить сбор 2000 посылок для российских и украинских пленных, после чего начнётся процесс их передачи. Москалькова уточнила, что обмен будет зеркальным, то есть количество посылок с каждой стороны будет равным.
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