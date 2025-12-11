Путин в Индии
11 декабря, 06:35

Москалькова сообщила о нежелании Киева забрать спасённых из Сумщины украинцев

Обложка © Life.ru

Украинская сторона отказывается забрать шестерых своих граждан, которых вывезли из зоны боевых действий в Сумской области по их просьбе. Теперь они хотят вернуться к своим семьям. Об этом в интервью ТACС рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Мы не препятствуем этому. Наши власти очень чутко относятся к гуманитарной теме и никаких препятствий не чинят, но на сегодняшний день украинская сторона их не принимает. Она не забирает своих граждан, которые хотели бы оказаться дома со своими родными и близкими», — заявила она.

Уполномоченный по правам человека отметила, что сейчас на территории Курска находятся шесть граждан Незалежной, которые были эвакуированы из зоны конфликта в Сумской области по их желанию. Беженцы и их родные обратились к Москальковой с просьбой вернуть их на Украину, но киевская сторона продолжает бездействовать.

Москалькова призвала Киев забрать украинцев, эвакуированных в РФ из зоны боёв

Ранее стало известно, что Россия и Украина начнут обмен посылками для военнопленных после 15 декабря. К этой дате планируется завершить сбор 2000 посылок для российских и украинских пленных, после чего начнётся процесс их передачи. Москалькова уточнила, что обмен будет зеркальным, то есть количество посылок с каждой стороны будет равным.

Наталья Афонина
