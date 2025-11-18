Россия и США
18 ноября, 09:16

Россия и Украина обменяются посылками для военнопленных после 15 декабря

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Dmitriev Mikhail

Россия и Украина начнут обмен посылками для военнопленных после 15 декабря. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, сбор 2000 посылок для российских и украинских пленных будет завершён к указанной дате, после чего начнётся процесс их передачи. Москалькова уточнила, что обмен будет зеркальным — равное количество посылок с обеих сторон.

«У нас завершился диалог с Международным комитетом Красного Креста по сбору посылок для российских военнопленных и украинских пленных. До 15 декабря эти посылки будут собраны. И с 15 декабря мы начнем передавать», — сказала Москалькова ТАСС.

Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Украина и Россия ведут подготовку к возобновлению обмена военнопленными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже подтвердил эту информацию, заявив, что беседы в этом ключе действительно ведутся.

Владимир Озеров
