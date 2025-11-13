Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 15:37

Пленный боец ВСУ готов сдать координаты руководства Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Украинский военнопленный Василий Чижа заявил о готовности передать российской армии координаты для нанесения удара по руководству Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Я уже говорил вашим (солдатам ВС РФ. — Прим. Life.ru) — возьмите, (ударьте. — Прим. Life.ru) туда, я покажу куда. И не будет войны», — сказал пленный, отвечая на вопрос о его отношении к Владимиру Зеленскому.

Он также сообщил, что сдался в плен сразу после прибытия в район Купянска, отказавшись стрелять по российским военным. Чижа подчеркнул, что эта война ему «совсем не нужна», и подтвердил свою принципиальную позицию о нежелании участвовать в боевых действиях даже под угрозой последствий.

Боец ВСУ честно рассказал, как российские солдаты относятся к украинским пленным
Боец ВСУ честно рассказал, как российские солдаты относятся к украинским пленным

Ранее военнослужащий ВСУ Павла Сергеевского, добровольно сдавшийся в плен, рассказал, что окружённые украинские подразделения в Красноармейске (Покровске) оказались перед выбором между капитуляцией и уничтожением, причём те, кто отказался сложить оружие, были ликвидированы. Он пояснил, что его группа занимала здание с минимальным контролем над одним входом, пока российские бойцы не провели обходной манёвр с применением гранат, что вынудило их капитулировать.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar