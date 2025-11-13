Украинский военнопленный Василий Чижа заявил о готовности передать российской армии координаты для нанесения удара по руководству Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Я уже говорил вашим (солдатам ВС РФ. — Прим. Life.ru) — возьмите, (ударьте. — Прим. Life.ru) туда, я покажу куда. И не будет войны», — сказал пленный, отвечая на вопрос о его отношении к Владимиру Зеленскому.

Он также сообщил, что сдался в плен сразу после прибытия в район Купянска, отказавшись стрелять по российским военным. Чижа подчеркнул, что эта война ему «совсем не нужна», и подтвердил свою принципиальную позицию о нежелании участвовать в боевых действиях даже под угрозой последствий.

Ранее военнослужащий ВСУ Павла Сергеевского, добровольно сдавшийся в плен, рассказал, что окружённые украинские подразделения в Красноармейске (Покровске) оказались перед выбором между капитуляцией и уничтожением, причём те, кто отказался сложить оружие, были ликвидированы. Он пояснил, что его группа занимала здание с минимальным контролем над одним входом, пока российские бойцы не провели обходной манёвр с применением гранат, что вынудило их капитулировать.