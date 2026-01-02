Комбат бригады территориальной обороны ВСУ ликвидирован в бою
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Армия России на Краснолиманском направлении ликвидировала командира батальона 111-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ майора Николая Шевченко. Об этом сообщил побратим офицера Геннадий Бутенко.
Николай Шевченко воевал в Вооружённых силах Украины с февраля 2022 года.
Ранее Life.ru писал, что на Константиновском направлении в ДНР ликвидировали командира батальона 28-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) подполковника Вячеслава Луценко.
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