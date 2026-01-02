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Опубликовано 1 января, 21:10

Комбат бригады территориальной обороны ВСУ ликвидирован в бою

Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / uniannet

Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / uniannet

Армия России на Краснолиманском направлении ликвидировала командира батальона 111-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ майора Николая Шевченко. Об этом сообщил побратим офицера Геннадий Бутенко.

Николай Шевченко воевал в Вооружённых силах Украины с февраля 2022 года.

В Донецкой Народной Республике ликвидировали командира 28-й бригады ВСУ Луценко
В Донецкой Народной Республике ликвидировали командира 28-й бригады ВСУ Луценко

Ранее Life.ru писал, что на Константиновском направлении в ДНР ликвидировали командира батальона 28-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) подполковника Вячеслава Луценко.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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