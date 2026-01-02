Комбат бригады территориальной обороны ВСУ ликвидирован в бою

Армия России на Краснолиманском направлении ликвидировала командира батальона 111-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ майора Николая Шевченко. Об этом сообщил побратим офицера Геннадий Бутенко.

Николай Шевченко воевал в Вооружённых силах Украины с февраля 2022 года.