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Опубликовано 28 декабря 2025, 19:55

В Донецкой Народной Республике ликвидировали командира 28-й бригады ВСУ Луценко

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

На Константиновском направлении в ДНР ликвидировали командира батальона 28-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) подполковника Вячеслава Луценко. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

Согласно информации, распространённой его сослуживцами в социальных сетях, подполковник Луценко был убит в зоне специальной военной операции.

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Ранее Life.ru писал, что российские военные за сутки освободили сразу шесть населённых пунктов. Основные события развернулись в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий взяли под контроль город Димитров, а также Родинское, Артёмовку и Вольное в ДНР. Одновременно группировка «Восток» завершила освобождение Гуляйполя в Запорожской области, продолжая продвижение вглубь обороны противника. Кроме того, подразделения группировки «Днепр» активными действиями освободили населённый пункт Степногорск в Запорожской области.

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Тимур Хингеев
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