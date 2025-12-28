На Константиновском направлении в ДНР ликвидировали командира батальона 28-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) подполковника Вячеслава Луценко. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

Ранее Life.ru писал, что российские военные за сутки освободили сразу шесть населённых пунктов. Основные события развернулись в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий взяли под контроль город Димитров, а также Родинское, Артёмовку и Вольное в ДНР. Одновременно группировка «Восток» завершила освобождение Гуляйполя в Запорожской области, продолжая продвижение вглубь обороны противника. Кроме того, подразделения группировки «Днепр» активными действиями освободили населённый пункт Степногорск в Запорожской области.