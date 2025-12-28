В Донецкой Народной Республике ликвидировали командира 28-й бригады ВСУ Луценко
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На Константиновском направлении в ДНР ликвидировали командира батальона 28-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) подполковника Вячеслава Луценко. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.
Согласно информации, распространённой его сослуживцами в социальных сетях, подполковник Луценко был убит в зоне специальной военной операции.
Ранее Life.ru писал, что российские военные за сутки освободили сразу шесть населённых пунктов. Основные события развернулись в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий взяли под контроль город Димитров, а также Родинское, Артёмовку и Вольное в ДНР. Одновременно группировка «Восток» завершила освобождение Гуляйполя в Запорожской области, продолжая продвижение вглубь обороны противника. Кроме того, подразделения группировки «Днепр» активными действиями освободили населённый пункт Степногорск в Запорожской области.
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