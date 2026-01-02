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Опубликовано 1 января, 23:20

Главком ВС Норвегии оценил шансы на военное решение конфликта на Украине

Переговоры по плану Трампа в США. Обложка © Офис президента Украины

Переговоры по плану Трампа в США. Обложка © Офис президента Украины

Главнокомандующий вооружённых сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что военного решения конфликта на Украине фактически не существует. По его мнению, наиболее вероятным сценарием остаётся прекращение огня и заморозка боевых действий вдоль текущей линии фронта.

«Трудно представить себе военное решение того, что происходит на Украине», — подчеркнул Кристофферсен в интервью профильному военному изданию.

Он отметил, что продолжение конфликта не ведёт к стратегическому перелому и всё больше подталкивает стороны к поиску политического выхода.

NYT: Марко Рубио цитировал «Крёстного отца» на переговорах с Лавровым
NYT: Марко Рубио цитировал «Крёстного отца» на переговорах с Лавровым

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также призвал журналистов ориентироваться на официальные заявления о контактах глав МИД России и США. По его словам, формулировки в официальных сообщениях Лаврова, Рубио и Госдепартамента существенно отличаются от газетных публикаций, поэтому именно их следует считать достоверными.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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