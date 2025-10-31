Россия и США
31 октября, 10:18

Песков призвал не опираться на газетные сообщения о контактах Рубио и Лаврова

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов доверять официальным заявлениям о контактах глав МИД России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио. Представитель Кремля посоветовал ориентироваться на официальные формулировки, а не на газетные оценки.

«Я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались... Лаврова и Рубио, и госдепартамента. Там были совершенно другие формулировки, совсем другие оценки, и, конечно же, нужно ориентироваться на эти формулировки, а не на газетные сообщения», — заявил Песков, комментируя статью Financial Times.

Напомним, ранее Financial Times сообщила, что в США поразились «непримиримостью Сергея Лаврова, который провёл встречу с Марко Рубио во время Генассамблеи ООН в сентябре. А на прошлой неделе Лавров и Рубио провели телефонные переговоры. В ходе беседы обсуждались конкретные шаги по выполнению договорённостей, достигнутых лидерами России и США 16 октября. Однако запланированная личная встреча глав внешнеполитических ведомств была отложена.

