Песков призвал не опираться на газетные сообщения о контактах Рубио и Лаврова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов доверять официальным заявлениям о контактах глав МИД России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио. Представитель Кремля посоветовал ориентироваться на официальные формулировки, а не на газетные оценки.

«Я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались... Лаврова и Рубио, и госдепартамента. Там были совершенно другие формулировки, совсем другие оценки, и, конечно же, нужно ориентироваться на эти формулировки, а не на газетные сообщения», — заявил Песков, комментируя статью Financial Times.