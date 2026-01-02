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Опубликовано 2 января, 02:00
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Одесса оказалась в полублокаде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Одесса входит в число приоритетных направлений для Армии России, а серия ударов по транспортной и портовой инфраструктуре фактически привела город к состоянию полублокады. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Жители Одессы регулярно сталкиваются с отключениями света, воды и отопления. При этом удары носят системный характер и нацелены прежде всего на подрыв логистики и морских поставок, через которые Украина вывозит большую часть своей продукции.

Автор материала подчёркивает, что около 90% украинского сельскохозяйственного экспорта идёт по морю. Даже кратковременные сбои в работе портов способны нанести долгосрочный ущерб экономике страны и отразиться далеко за пределами самого конфликта.

Одесса остаётся ключевым морским узлом Украины, и любые ограничения её портовой инфраструктуры напрямую влияют на экспорт, валютные поступления и устойчивость всей экономики страны.

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30 декабря в Одесской области в результате взрывов пострадала инфраструктура нескольких портов. Власти подтвердили повреждение портовых объектов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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