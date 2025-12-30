На Украине раскрыли последствия синхронных ударов «Искандерами» в портах под Одессой

В результате взрывов в Одесской области повреждена инфраструктура ряда портов. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба. На месте происшеждения начался масштабный пожар, в небо поднимаются густые чёрные клубы дыма.

Власти Украины заявили о повреждении инфраструктуры в двух портах Одессы. Видео © Telegram / Одесса Инфо

«Зафиксировано повреждение объектов в портах Южный и Черноморск. Повреждены резервуары для хранения растительного масла одного из промышленных предприятий», — написал он.

Глава одесской областной военной администрации Олег Кипер также подтвердил информацию о повреждении портовых объектов. По его словам, взрывы, нанёсшие ущерб, прогремели утром, при этом в районе работали силы противовоздушной обороны. В настоящее время на месте работают аварийно-спасательные службы, которые занимаются ликвидацией последствий.

Напомним, что в ночь на 30 декабря украинские СМИ и местные власти сообщили о серии взрывов в нескольких городах. Сильные хлопки были зафиксированы в Одессе и Харькове. Глава подконтрольной Киеву части Запорожской области Иван Федоров также заявил о мощных взрывах в регионе. По данным военкоров, удары наносились «Искандерами».