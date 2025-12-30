В Одессе и Харькове прогремели взрывы
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В ночь на 30 декабря украинские СМИ и местные власти сообщили о взрывах в нескольких городах. Сообщения о громких хлопках поступили из Одессы и Харькова. Глава подконтрольной Киеву части Запорожской области Иван Федоров также заявил о взрывах в регионе.
На данный момент подробностей о характере и возможных последствиях этих инцидентов нет.
Эти сообщения появились на фоне заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что киевский режим столкнётся с жёстким ответом за террористические действия. Ранее МИД РФ сообщило, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники попытались атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Это событие, как сообщалось, вызвало недовольство у президента США Дональда Трампа.
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