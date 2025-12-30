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Регион
Опубликовано 30 декабря 2025, 04:12

В Одессе и Харькове прогремели взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

В ночь на 30 декабря украинские СМИ и местные власти сообщили о взрывах в нескольких городах. Сообщения о громких хлопках поступили из Одессы и Харькова. Глава подконтрольной Киеву части Запорожской области Иван Федоров также заявил о взрывах в регионе.

На данный момент подробностей о характере и возможных последствиях этих инцидентов нет.

В Киеве сообщили о серии взрывов и отключении света
В Киеве сообщили о серии взрывов и отключении света

Эти сообщения появились на фоне заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что киевский режим столкнётся с жёстким ответом за террористические действия. Ранее МИД РФ сообщило, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники попытались атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Это событие, как сообщалось, вызвало недовольство у президента США Дональда Трампа.

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Артём Гапоненко
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