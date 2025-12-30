В Одессе и Харькове прогремели взрывы

В ночь на 30 декабря украинские СМИ и местные власти сообщили о взрывах в нескольких городах. Сообщения о громких хлопках поступили из Одессы и Харькова. Глава подконтрольной Киеву части Запорожской области Иван Федоров также заявил о взрывах в регионе.